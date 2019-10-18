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Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и оставил его без изменений. Апелляции защиты и гособвинения на приговор первой инстанции суд отклонил.

Суд изменил приговор в части описания преступлений и в порядке исчисления сроков, остальное было оставлено без изменений, следует из резолютивной части решения.

В Мосгорсуде Гайзер заявил, что не признает вину и надеется на объективность суда. Он поблагодарил суд первой инстанции за частично снятые обвинения.

Замоскворецкий суд 10 июня приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 160 млн рублей. Его признали виновным в коррупционных преступлениях. Обвинение в руководстве преступным сообществом с него сняли.

Прокуратура просила для бывшего главы региона 21 год тюрьмы строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Вместе с Гайзером по делу проходили 13 человек, в том числе бывшие высокопоставленные чиновники и предприниматели. Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей, еще один бывший глава республики, экс-сенатор Владимир Торлопов - 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты дела с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", чем причинили бюджету ущерб почти в 3,3 млрд рублей. Кроме того они незаконно завладели средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми" на сумму более 67 млн рублей, получили больше 198 млн рублей взяток и легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей, считало следствие.

Коми Мосгорсуд Замоскворецкий суд Вячеслав Гайзер

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