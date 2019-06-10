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Задержан девятый подозреваемый участник драки с убийством спецназовца ГРУ

Никита Белянкин погиб от ножевого ранения 1 июня в Красногорске, он пытался остановить дерущихся

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил о задержании девятого предполагаемого участника драки в Красногорске, в которой был убит бывший военнослужащий ГРУ Минобороны, ветеран боевых действий в Сирии Никита Белянкин.

Следствие будет просить суд арестовать задержанного. Ранее были арестованы еще восемь подозреваемых участников конфликта. Одного из них обвиняют в убийстве, остальных - в хулиганстве.

По версии следствия, 24-летний прапорщик запаса 1 июня пытался остановить массовую драку возле одного из кафе в Красногорске. Он сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, получил ножевое ранение и погиб.

Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны и как минимум дважды бывал в служебных командировках в Сирии, писал ранее "Коммерсантъ". По сведениям издания, он участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо, был за это отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной.

ГРУ СКР Никита Белянкин Сирия Пальмира Алеппо

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