Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины

Архивное фото Фото: ТАСС, Зураб Джавахадзе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Социологи "Левада-центра" отметили колебания общественного мнения в России относительно будущего непризнанных республик на юго-востоке Украины: впервые с апреля 2014 года заметно выросло число сторонников вхождения региона в состав РФ и впервые за всю историю опроса резко подросла доля сторонников докризисного положения дел.

Согласно пресс-релизу "Левада-центра", поступившему в "Интерфакс", вариант о том, чтобы юго-восток Украины стал независимым государством, выбрало большинство респондентов - 29%.

Этот ответ стабильно оказывается самым популярным в России с мая 2014 года.

Заметно конкурировать с этим ответом стал вариант о том, чтобы юго-восток Украины стал частью России - этот пункт выбрали 27% респондентов. Самое большое количество сторонников этого ответа в опросах "Левада-центра" было в марте 2014 года - 48%, но затем показатель резко снизился и в предыдущем опросе от марта 2017 года так ответили 21% опрошенных.

Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%. Доля ответивших так постепенно падает с марта 2015 г. (27%), в ходе последнего подобного опроса в марте 2017 года так ответил 21%.

Самый заметный рост показал вариант "Оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса" - так ответили 14%. Если за все время проведения опроса - с марта 2014 по март 2017 года - доля отвечавших таким образом колебалась в коридоре от 8% до 4%, то в мае 2019 года по сравнению с мартом 2017 года число сторонников такого решения в опросе выросло вдвое.

Также "Левада-центр" спросил россиян про их мнение об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ гражданам Украины - в первую очередь, жителям юго-востока страны.

Согласно пресс-релизу, подавляющее большинство респондентов поддерживает это решение: отвечая на соответствующий вопрос социологов (один вариант ответа), 33% выбрали ответ "полностью поддерживаю", 37% - "скорее поддерживаю", 12% - "скорее не поддерживаю", 10% - "совершенно не поддерживаю", еще 7% затруднились дать ответ.

Кроме того, респондентам было предложено ответить на вопрос, какими будут, с их точки зрения, важнейшие последствия такого шага.

Несмотря на положительную оценку решения, многие участники придерживаются мнения, что это "ляжет дополнительным бременем на российский бюджет" (36%) и "обострит напряженные отношения между Россией, Украиной и поддерживающими ее странами Запада" (26%). Тем не менее, 22% отметили, что "это станет шагом для урегулирования отношений России и Украины" (3% выбрали вариант "Другое", еще 13% затруднились ответить).

"Левада-центр" также спросил россиян, в какой мере они готовы платить за присоединение Крыма к России.

Самым популярным ответом стал "Совершенно не готов" - 36%, это рекордный показатель в подобных опросах "Левада-центра", начиная с марта 2014 года.

На втором месте - "В какой-то мере" - 26% (в марте 2016 года так ответили 32% респондентов). Варианты "В полной мере" и "В значительной мере" выбрали лишь 7% и 9% соответственно. Наконец, 17% выбрали ответ "Не считаю, что это бремя ляжет на обычных граждан", а 5% затруднились ответить.

Опрос проведен "Левада-центром" 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.