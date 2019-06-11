Что случилось этой ночью: вторник, 11 июня

Мнение россиян о статусе Донбасса, ДНК нескольких человек на пакетах с наркотиками в "деле Голунова", связь брата Ким Чен Ына с ЦРУ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины. Согласно опросу "Левада-центра", 29% опрошенных считают, что юго-восток Украины должен стать независимым государством, 27% респондентов заявили, что регион должен войти в состав России. В то же время впервые за всю историю опроса резко подросла доля сторонников докризисного положения дел - 14%.

- На пакетах с наркотиками в "деле Голунова" нашли ДНК нескольких людей. Экспертиза пакетов с наркотическими веществами будет завершена во вторник во второй половине дня.

- WSJ узнала о связи сводного брата Ким Чен Ына с ЦРУ. По данным газеты, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году Ким Чен Нам был информатором разведывательного управления США. Перед своей смертью он несколько раз встречался с оперативниками агентства.

- Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца. По его словам, следующие несколько дней продюсер будет находиться под пристальным наблюдением врачей на случай, если рубец на ожоге желудка вскроется.

- Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице. Возгорание произошло возле выхода из одноэтажного корпуса больницы с деревянной крышей. По данным ГСЧС Украины, четыре человека госпитализированы.