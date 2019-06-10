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На здание администрации Зеленского попытались повесить табличку "губернатор Малороссии"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Киеве возле здания администрации президента Украины активисты провели в понедельник митинг "Остановим капитуляцию" против новых договоренностей по Донбассу и уступок, как они считают, российской стороне.

В ходе акции произошла потасовка между участниками и сотрудниками правоохранительных органов. Активисты попытались повесить на вход в администрацию президента табличку "Администрация губернатора Малороссии", но полиция ее забрала и порвала.

Основной лозунг собравшихся - "Нет капитуляции и реваншу пророссийских сил на Украине". Время от времени участники акции также выкрикивали "Кучму геть!" (долой - ИФ), сообщает интернет-издание "Украинская правда".

По его информации, в митинге приняли участие несколько тысяч человек, среди которых ветераны АТО, волонтеры и блогеры.

Поводом акции стали заявления главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях "режим тишины" в зоне вооруженного конфликта на Донбассе и норму "не стрелять в ответ".

Митингующие требовали допустить ветеранов к формированию "дорожной карты" в рамках Минского процесса.

Участники акции также сожгли принесенный белый флаг - "флаг капитуляции".

Украина Владимир Зеленский

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