Защита обжаловала домашний арест Голунова

Журналист Иван Голунов в Никулинском суде Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Решение суда о заключении под домашний арест корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, обжаловано, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки" Сергей Бадамшин.

"Сторона защиты подала апелляционную жалобу на постановление Никулинского суда", - сказал Бадамшин агентству во вторник.

По его словам, защита просит суд апелляционной инстанции отменить решение суда, который избрал Голунову в качестве меры пресечения домашний арест, как незаконное и необоснованное. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет известна позднее.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу, 8 июня, ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить журналиста под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.

Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.