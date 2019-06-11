В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: epa/vostock-photo

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что в Кремле стремятся урегулировать ситуацию с журналистом Иваном Голуновым до "прямой линии" с Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.

По его словам, "никаких таких установок нет и быть не может".

Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, если ситуация вокруг журналиста будет оставаться актуальной к 20 июня, соответствующие вопросы от граждан к главе государства прозвучат в прямом эфире.

"Я вам могу сказать, что первую пару сотен тысяч вопросов (направленных к "прямой линии" гражданами - ИФ) я уже пробежал сам. По Голунову вопросы есть, но ими не засыпают", - добавил Песков.

Задержание журналиста

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В субботу, 8 июня, ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить журналиста под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.