В Кремле сочли, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Кремле сочли, что марши в поддержку Ивана Голунова, запланированные в Москве и других городах 12 июня, могут воспрепятствовать праздничной атмосфере в День России.

"Что касается акций, то это прерогатива, конечно, городских властей, в первую очередь. Но в то же время завтра все-таки выходной день, завтра День России, и поэтому, конечно, представляется, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к маршу в поддержку Голунова, который планируется провести в нескольких городах.