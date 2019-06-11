Поиск

В Кремле сочли, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Кремле сочли, что марши в поддержку Ивана Голунова, запланированные в Москве и других городах 12 июня, могут воспрепятствовать праздничной атмосфере в День России.

"Что касается акций, то это прерогатива, конечно, городских властей, в первую очередь. Но в то же время завтра все-таки выходной день, завтра День России, и поэтому, конечно, представляется, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к маршу в поддержку Голунова, который планируется провести в нескольких городах.

Дело Ивана Голунова

Журналиста "Медузы" задержали в центре Москвы 6 июня, обвинив его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и назначил журналисту домашний арест.

Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.

Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

7
Иван Голунов Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В Москве задержан мужчина, устроивший погром в редакции "Сноба"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита обжаловала домашний арест Голунова

Защита обжаловала домашний арест Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Чайка пообещал Матвиенко лично проконтролировать ход "дела Голунова"

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты и уничтожение продуктов

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты и уничтожение продуктов

Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах

Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');