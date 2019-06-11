В Кремле сочли, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Кремле сочли, что марши в поддержку Ивана Голунова, запланированные в Москве и других городах 12 июня, могут воспрепятствовать праздничной атмосфере в День России.
"Что касается акций, то это прерогатива, конечно, городских властей, в первую очередь. Но в то же время завтра все-таки выходной день, завтра День России, и поэтому, конечно, представляется, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.
Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к маршу в поддержку Голунова, который планируется провести в нескольких городах.
Дело Ивана Голунова
Журналиста "Медузы" задержали в центре Москвы 6 июня, обвинив его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и назначил журналисту домашний арест.
Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.
Защита Голунова заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.
Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.