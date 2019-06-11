Полиция пообещала обеспечить безопасность в случае проведения акции в поддержку Голунова в Москве в среду

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Полиция готова обеспечить безопасность в центре Москвы, где в среду может состояться акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, заявил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве представитель МВД Станислав Колесник.

"В соответствии с законодательством мы оказываем содействие органам власти и местного самоуправления в обеспечении безопасности массовых мероприятий. Поэтому содействие органам власти безусловно будет оказано", - сказал он.

Колесник не располагает информацией о том, согласовано ли проведение акции.

Накануне инициативная группа заявила о намерении провести в среду марш в центре Москвы в поддержку журналиста Ивана Голунова.

12 июня в стране отмечается День России. В центре Москвы запланированы массовые праздничные мероприятия. Как сообщалось ранее, в центре столицы перекроют несколько улиц: проехать нельзя будет с 12:00 и до окончания торжественных мероприятий. Полностью перекроют Москворецкую улицу, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, а также улицы Ильинку и Варварку.

В этот же день с 21:15 и до окончания праздничных мероприятий транспорт не сможет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережной до Китайгородского проезда.