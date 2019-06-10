Кремль не стал комментировать возможность отставок в МВД в связи с делом Голунова

Владимиру Путину сообщили об уголовном деле против корреспондента "Медузы" в пятницу, во время ПМЭФ, сообщил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможных кадровых решениях в правоохранительных органах в связи с уголовным делом в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Кремль, как вы знаете, не имеет права комментировать дела. Не будет это делать и на этот раз", - сказал он журналистам.

Вместе с тем, Песков заметил: "Учитывая, что это дело весьма резонансное, конечно, очень внимательно наблюдаем за всеми деталями".

На вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность отставок в правоохранительных органах, Песков ответил: "Не думаю, что могу сказать чего-то больше, чем я уже сказал".

"Могу вам сказать, что о деле было доложено президенту в Петербурге еще в пятницу", - сказал он журналистам.

"Было доложено о том, что это весьма резонансное дело", - добавил Песков.

Кремль в деле журналиста Голунова руководствуется только официальной информацией МВД, сказал Песков.

"В данном случае мы не можем руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной информацией, которая поступает по линии соответствующих органов МВД", - сказал он журналистам.

Песков также заявил, что в Кремле обратили внимание на уточнения, сделанные представителями МВД, по вопросу ранее опубликованных фотографий, которые, как сообщалось изначально, были сделаны в квартире журналиста.

"Действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовала", - сказал пресс-секретарь президента.

Дело Голунова

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

На сайте столичной полиции были опубликованы фотографии наркотиков в пакетах, а также оборудования, якобы найденных при обыске. Изначально в пресс-службе подтвердили подлинность снимков, однако позднее в главке признали, что не все фотографии были сделаны при обыске в квартире Голунова. В связи с этим в полиции назначена служебная проверка.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить Голунова под стражу и избрал мерой пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает своё уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Задержание Голунова вызвало бурную реакцию журналистского сообщества.