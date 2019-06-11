Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Одиночный пикет в поддержку Ивана Голунова Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

"Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя - это серьезный вопрос", - сказал Горбенко.

Ранее в Кремле заявили, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня - Дня России. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение по поводу маршей в поддержку журналиста - это прерогатива городских властей.

До этого ряд журналистов заявил в соцсетях о намерении провести в День России марш в центре Москвы в поддержку корреспондента издания "Медуза" Голунова, которого полиция обвиняет в покушении на сбыт наркотиков. В марше намерены принять журналисты Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Лев Пархоменко, Григорий Туманов и другие.

"Мы не ведем переговоров с мэрией, мы предложили поговорить публично в эфире Дождя", - сказал "Интерфаксу" один из инициаторов марша в поддержку Ивана Голунова муниципальный депутат московского округа "Хамовники" Илья Азар. Также он заявил, что с ним никто из мэрии сегодня не связывался и не предлагал альтернативное место и время для марша.

Ранее инициаторы марша за свободу Ивана Голунова выпустили заявление, в котором было сказано: "Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым и готовы обсудить то, как вы обеспечите безопасность людей, в прямом эфире "Дождя" 11 июня". "Мы надеемся, что мэрия сделает все для обеспечения безопасности участников акции, и по-прежнему готовы на публичную встречу", - сказано в заявлении инициаторов.

Во вторник представитель МВД Станислав Колесник заявил, что полиция окажет содействие органам власти в обеспечении безопасности массовых мероприятий, которые могут пройти в Москве в связи с делом Голунова.

Дело Голунова

Журналиста "Медузы" задержали в центре Москвы 6 июня, обвинив его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и назначил журналисту домашний арест.

Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита журналиста заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.

Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.