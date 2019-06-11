Матвиенко назвала "головотяпством" действия полиции по делу Голунова

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам - что самое плохое в этой истории, на мой взгляд", - сказала Матвиенко журналистам во вторник.

По ее словам, "много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы: почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы фотографии из другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск, почему по время обыска он не присутствовал (это требуется по всем процессуальным нормам)?".

"Знаете, либо это такой уже непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать", - отметила она.

Дело Ивана Голунова

Журналиста "Медузы" задержали в центре Москвы 6 июня, обвинив его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и оправил журналиста под домашний арест.

Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. Защита журналиста заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.

Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.