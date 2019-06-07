Полиция заявила, что не все фотографии на сайте главка сделаны в квартире Голунова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В столичной полиции подтвердили, что не все опубликованные на сайте ведомства фотографии были сделаны в квартире задержанного с наркотиками в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

В ведомстве подчеркнули, что расследование указанного уголовного дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по г. Москве Олегом Барановым.

"Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался",- подчеркнули в полиции.

В настоящее время с Голуновым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката, который был допущен к нему в установленном порядке, сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу в пресс-службе столичной полиции заявили "Интерфаксу", что "фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых".

На фотографиях, размещенных на сайте ведомства, видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков.

Между тем в сообщении на сайте "Медузы" говорится со ссылкой на близких Голунова, что только одна фотография из девяти была сделана дома у журналиста. "Остальные восемь снимков были сделаны в каком-то другом месте", - утверждает издание.

В свою очередь адвокат задержанного затруднился ответить, в квартире ли Голунова сделаны фото.

Уголовное дело против журналиста

В четверг сотрудники полиции задержали корреспондента интернет-издания "Медуза" Голунова, у которого были обнаружены наркотики.

"6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе московской полиции.

По месту проживания задержанного, добавили в пресс-службе, полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. "Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством - метилэфедроном массой около 4 граммов", - сказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке ст. 91-й УПК РФ.

В "Медузе" сообщили, что речь идет о корреспонденте издания Иване Голунове.

Угрозы корреспонденту

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Последнее расследование Голунова вышло 17 мая и было посвящено тому, как микрофинансовые организации обманом захватывают жилье должников. "Мы пока не можем связать эти события с работой Голунова, но будем искать эту связь", - сказал Колпаков.

"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял" - выразил уверенность главный редактор.