Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-директора новосибирской клиники Мешалкина

В суде он заявил, что в клинике произошел рейдерский захват и что дело завели на невиновных

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирске Центральный районный суд арестовал на два месяца бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина), академика РАН Александра Караськова.



Его отправили под стражу до 9 августа по обвинению в растрате.

5 июня тот же суд арестовал на два месяца жену Караськова Ирину Бойцову, ее задержали в начале месяца вместе с мужем. Арестовали ее раньше, поскольку академику после задержания стало плохо. Его положили в кардиореанимационное отделение больницы и отложили вопрос о мере пресечения до тех пор, пока его состояние это не позволит.

В клинике Мешалкина Бойцова руководит организационно-клинической службой. Караськов, возглавлявший НМИЦ с 1999 года, в середине мая был уволен по приказу Минздрава. Дела супругов объединили в одно производство с делом замдиректора клиники Евгения Покушалова.

В феврале 2019 года Покушалова арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании преступных доходов. В деле речь идет о хищении 1,35 млрд рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям. В апреле Покушалова перевели под домашний арест. После задержания Покушалова Караськов указывал, что тот не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники, и заступался за него.

11 июня в суде бывший директор НМИЦа заявил о невиновности. По утверждению Караськова, дело возбудили по непроверенной информации о прибыли поставщиков клиники. Он высказал мнение, что по сути в клинике произошел рейдерский захват людьми, которые хотят контролировать в ней финансовые потоки.

Экс-директор и клиника

Академик Караськов - практикующий сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды операций на сердце и сосудах, курирующий научные проблемы в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Его исследования посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения.

НМИЦ имени академика Мешалкина - один из крупнейших в России центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тысяч операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.