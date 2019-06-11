Поиск

Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-директора новосибирской клиники Мешалкина

В суде он заявил, что в клинике произошел рейдерский захват и что дело завели на невиновных

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирске Центральный районный суд арестовал на два месяца бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина), академика РАН Александра Караськова.

Его отправили под стражу до 9 августа по обвинению в растрате.

5 июня тот же суд арестовал на два месяца жену Караськова Ирину Бойцову, ее задержали в начале месяца вместе с мужем. Арестовали ее раньше, поскольку академику после задержания стало плохо. Его положили в кардиореанимационное отделение больницы и отложили вопрос о мере пресечения до тех пор, пока его состояние это не позволит.

В клинике Мешалкина Бойцова руководит организационно-клинической службой. Караськов, возглавлявший НМИЦ с 1999 года, в середине мая был уволен по приказу Минздрава. Дела супругов объединили в одно производство с делом замдиректора клиники Евгения Покушалова.

В феврале 2019 года Покушалова арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании преступных доходов. В деле речь идет о хищении 1,35 млрд рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям. В апреле Покушалова перевели под домашний арест. После задержания Покушалова Караськов указывал, что тот не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники, и заступался за него.

11 июня в суде бывший директор НМИЦа заявил о невиновности. По утверждению Караськова, дело возбудили по непроверенной информации о прибыли поставщиков клиники. Он высказал мнение, что по сути в клинике произошел рейдерский захват людьми, которые хотят контролировать в ней финансовые потоки.

Экс-директор и клиника

Академик Караськов - практикующий сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды операций на сердце и сосудах, курирующий научные проблемы в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Его исследования посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения.

НМИЦ имени академика Мешалкина - один из крупнейших в России центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тысяч операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

Новосибирск НМИЦ клиника Мешалкина Евгений Покушалов Александр Караськов

Новости по теме

Новости

Group-IB нашла еще больше накруток в пользу дочеру Алсу на шоу "Голос. Дети"

Group-IB нашла еще больше накруток в пользу дочеру Алсу на шоу "Голос. Дети"
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Жалобу на домашний арест Голунова рассмотрят в пятницу

Жалобу на домашний арест Голунова рассмотрят в пятницу
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Матвиенко назвала "головотяпством" действия полиции по делу Голунова

В СИЗО "Бутырка" началась проверка по жалобе на размещение арестованных

В СИЗО "Бутырка" началась проверка по жалобе на размещение арестованных

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В Москве задержан мужчина, устроивший погром в редакции "Сноба"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле сочли, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');