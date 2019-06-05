В Новосибирске арестовали жену экс-директора клиники Мешалкина по делу о растрате

Сам он попал в больницу после задержания из-за проблем с сердцем

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска арестовал до 3 августа Ирину Бойцову, жену бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н.Мешалкина (НМИЦ) академика РАН Александра Караськова. Ее обвинили в соучастии в крупной растрате, передает корреспондент "Интерфакса".

Следователь заявил, что она действовала в составе организованной группой и была одним из ее организаторов.

Защита просила поместить Бойцову под домашний арест или отпустить под залог до 2,5 млн рублей.

На заседании женщине стало плохо, ей вызывали в суд скорую помощь.

Ее мужу стало плохо после задержания 3 июня. 4 июня стало известно, что его положили в кардиореанимационное отделение больницы, а вопрос о мере пресечения отложили на неопределенное время. Его обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере.

В клинике Мешалкина Бойцова руководит организационно-клинической службой. Караськов, возглавлявший НМИЦ с 1999 года, в середине мая был уволен по приказу Минздрава. Дела супругов объединили в одно производство с делом замдиректора клиники Евгения Покушалова, говорится в материалах следствия.

В феврале 2019 года Покушалову предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании преступных доходов. В деле речь идет о хищении 1,35 млрд рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям. Покушалов провел около двух месяцев под стражей, а в середине апреля его перевели под домашний арест. После задержания Покушалова Караськов указывал, что тот не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники, и заступался за него.