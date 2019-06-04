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В Новосибирске экс-директор клиники Мешалкина попал в больницу после задержания

Днем ранее академика задержали по обвинению в растрате

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирске госпитализирован бывший директор Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ), академик РАН Александр Караськов, рассказал "Интерфаксу" информированный источник. 3 июня его задержали по уголовному делу по растрате.

У академика начались проблемы с сердцем, и ему потребовалась госпитализация, рассказал собеседник агентства. Заседание Центрального суда Новосибирска по избранию ему меры пресечения отложили "до решения медицинских проблем", добавил он.

4 июня суд выберет меру пресечения жене Караськова Ирине Бойцовой, которая в НМИЦе занимала должность замдиректора по организационно-клинической работе. Ранее она также была задержана по подозрению в соучастии в присвоении или растрате.

Караськов руководил клиникой Мешалкина с 1999 года. 16 мая он был уволен по распоряжению Минздрава. И.о. директора клиники был назначен главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Александр Чернявский.

Об уголовном деле супругов стало известно 3 июня. По данным источника "Интерфакса", это дело объединят в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова.

Дело членкора РАН

В феврале 2019 года Покушалову предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании преступных доходов. Речь шла о хищении более 1,3 млрд рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям. 22 февраля Покушалова арестовали, а в середине апреля суд перевел его под домашний арест.

После задержания Покушалова Караськов отмечал, что он не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники и заступался за него.

Член-корреспондент РАН Евгений Покушалов был заместителем директора НМИЦа по научно-экспериментальной работе руководил входящим в НМИЦ Центром интервенционной кардиологии. Он автор нескольких сотен публикаций, лауреат премии правительства 2013 года в области науки и техники для молодых ученых, государственной премии в области науки и технологий 2016 года.

В апреле 2018 года в отношении НМИЦ имени Мешалкина было возбуждено дело по ч.2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции), которое находится в производстве ГУ МВД России по Новосибирской области.

НМИЦ имени академика Мешалкина - один из крупнейших в России центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающимзаболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тысяч операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

Новосибирск НИМЦ клиника Мешалкина Александр Караськов

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