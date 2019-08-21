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Обвиняемого в растрате экс-директора клиники Мешалкина перевели под домашний арест

В ФСБ заявили, что он и его жена начали сотрудничать со следствием

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Новосибирске Центральный районный суд отпустил под домашний арест бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра им.академика Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина) академика РАН Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову.

Срок домашнего ареста им определили до 19 ноября. Об изменении им меры пресечения попросил следователь, поскольку они начали сотрудничать со следствием, сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Супругов обвиняют в растрате. Срок следствия по их делу продлен до 19 ноября. По делу также проходит бывший замдиректора НМИЦ Евгений Покушалов.

В феврале 2019 года Покушалова арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании преступных доходов. В деле речь идет о хищении 1,35 млрд рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям. После задержания Покушалова Караськов указывал, что тот не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники, и заступался за него.

В апреле Покушалова перевели под домашний арест. В июне задержали и арестовали Караськова и Бойцову, которая в клинике Мешалкина руководит организационно-клинической службой. Бойцовой вменяют ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере). Караськов обвиняется по ч.4 ст.160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере). Покушалову вменяется ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

НМИЦ имени Мешалкина - один из крупнейших в России центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

Новосибирск НМИЦ Клиника Мешалкина Евгений Покушалов

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