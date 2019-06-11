В петербургском порту изъяли 400 кг кокаина

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Таможенники в Санкт-Петербурге нашли в прибывшем из Эквадора контейнере с рыбными консервами 400 кг кокаина, сообщили в пресс-бюро Федеральной таможенной службы (ФТС).

В Россию пытались ввезти 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей.

"При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином", - сообщает ФТС.

Позже анализы подтвердили, что в пакетах был кокаин.