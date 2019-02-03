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Суд Кабо-Верде оставил под стражей россиян, подозреваемых в контрабанде 9 тонн кокаина

Обвинения российским морякам пока не предъявлены

Суд Кабо-Верде оставил под стражей россиян, подозреваемых в контрабанде 9 тонн кокаина
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кабо-Верде в воскресенье состоялся суд над задержанными там российскими моряками, которых подозревают в контраанде более чем 9 тонн кокаина, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ.

"Суд состоялся. На суде была избрана мера пресечения, а именно судьей было принято решение о содержании под стражей", - сказал представитель российской дипмиссии в Кабо-Верде.

По его словам, российские моряки находятся в тюрьме в черте города Праи - столицы Кабо-Верде.

"Пока никаких официальных обвинения не предъявлено, моряки будут находиться под стражей на период проведения следственных мероприятий, уже после которых планируется предъявить какие-либо официальные обвинения", - отметили в посольстве.

Сотрудник дипмиссии отметил, что информации о том, сколько могут продлиться такие мероприятия, нет.

"Посольство России и его сотрудники находятся в постоянном контакте со следственными органами, с задержанными. Пока никаких жалоб от них не поступало. Также никаких нарушений со стороны органов Республики Кабо-Верде также не отмечено", - подчеркнул собеседник агентства

В минувшую пятницу сообщалось, что в порту столицы Кабо-Верде было задержано судно Eser, на котором находились 11 российских моряков. В ходе осмотра на борту обнаружили более 9 тонн кокаина.

Судно следовало из Южной Америки в Марокко. Оно было вынуждено зайти в порт Праи 31 января из-за смерти одного из членов экипажа. Местные правоохранительные органы обыскали судно, поскольку у них была наводка, что на борту могут перевозиться запрещенные вещества. Как писало агентство Reuters, изъятая партия наркотиков стала крупнейшей в истории Кабо-Верде.

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Теги: Кабо-Верде

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