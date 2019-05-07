Поиск

В Одессу попытались ввезти крупную партию кокаина, растворенного в краске

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Крупную партию кокаина из Колумбии попытались ввезти на Украину через порт Одессы, при этом в качестве прикрытия использовались не традиционные бананы или ананасы, а лакокрасочные материалы, сообщает во вторник пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Креативные наркодельцы просто смешали в ведрах со строительным материалом кокаин. Ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно. Расчет наркоторговцев был простым: "законным" способом ввезти в Украину в адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а потом выделить его в нарколаборатории", - сообщила ГФС.

Осуществлению замысла помешали одесские таможенники, которые наугад инициировали отбор образцов, сочтя, что груз может использоваться для перемещения наркотиков.

Выяснилось, что в некоторых 30-килограммовых ведрах с краской содержится до трех килограммов кокаина. Общий вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонны. Сколько в нем чистого наркотика, выяснится после проведения экспертизы.

ГФС отмечает, что эта кокаиновая партия может стать рекордной для Украины.

Одесса Украина

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 7 мая

Власти ЕС возмутило сравнение председателя Евросовета с Гитлером и Сталиным

Власти ЕС возмутило сравнение председателя Евросовета с Гитлером и Сталиным

На Украине продлили арест российского журналиста Вышинского

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Против спикера Верховной рады возбудили дело о нецелевом использовании бюджета

Экс-главу France Telecom будут судить за травлю сотрудников и их самоубийства

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Новый парламент Эстонии решил не ратифицировать пограничный договор с Россией

Что случилось этой ночью: вторник, 7 мая

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');