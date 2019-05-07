В Одессу попытались ввезти крупную партию кокаина, растворенного в краске

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Крупную партию кокаина из Колумбии попытались ввезти на Украину через порт Одессы, при этом в качестве прикрытия использовались не традиционные бананы или ананасы, а лакокрасочные материалы, сообщает во вторник пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Креативные наркодельцы просто смешали в ведрах со строительным материалом кокаин. Ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно. Расчет наркоторговцев был простым: "законным" способом ввезти в Украину в адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а потом выделить его в нарколаборатории", - сообщила ГФС.

Осуществлению замысла помешали одесские таможенники, которые наугад инициировали отбор образцов, сочтя, что груз может использоваться для перемещения наркотиков.

Выяснилось, что в некоторых 30-килограммовых ведрах с краской содержится до трех килограммов кокаина. Общий вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонны. Сколько в нем чистого наркотика, выяснится после проведения экспертизы.

ГФС отмечает, что эта кокаиновая партия может стать рекордной для Украины.