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Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Голунов получил право на реабилитацию после прекращения дела

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов после окончания уголовного преследования имеет право на предусмотренную законом реабилитацию, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В отношении Ивана Голунова должна иметь место реабилитация, как это предусмотрено главой 18 Уголовно-процессуального кодекса. Реабилитация должна состояться в полном объеме", - сказала Москалькова "Интерфаксу" во вторник.

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее заявил, что журналист Голунов будет освобожден из-под ареста во вторник, обвинения с него сняты за недоказанностью его причастности к преступлению.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято", - сказал Колокольцев журналистам во вторник.

Он также сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и начальника УВД по Западному округу столицы.

На период проверки полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы, сказал министр.

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