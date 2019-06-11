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Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Следственный комитет начал проверять работу полиции в деле Голунова

Материалы на полицейских следователям передал глава МВД Владимир Колокольцев

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет России "тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД" в связи с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

Речь идет о материалах на сотрудников полиции, причастных к уголовному делу. Их в СК направил глава МВД Владимир Колокольцев.

Следствие установит все обстоятельства и по результатам доследственной проверки примет решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

Голунова задержали в центре Москвы 6 июня и затем обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд поместил его под домашний арест. Его дело возбудили сотрудники УВД Западного административного округа Москвы, а затем его передали следователям городского главка полиции. Журналист вину отрицал. Его защита заявляла о многочисленных нарушениях в его деле, допускала, что наркотики ему подброшены, и отмечала, что его били.

11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста прекращают за полной недоказанностью его вины. Он пообещал, что в связи со случившимся попросит президента Владимира Путина освободить от должностей начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. Задерживавших Голунова полицейских отстранили от работы.

Иван Голунов Москва МВД Медуза Владимир Колокольцев СКР

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