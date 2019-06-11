Реакция на освобождение Голунова

Прекращение уголовного дела журналиста приветствовали общественные организации и отдельные граждане

Иван Голунов в Никулинском суде Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что журналиста Ивана Голунова освободят от ответственности за недоказанностью вины. Его освобождают из-под домашнего ареста. Задержавших его полицейских на время проверки отстранили от работы. Прекращение уголовного дела журналиста приветствуют те, кто раньше выступал в его поддержку.

Совет по правам человека при президенте

"Совет приветствует это решение - с учетом очевидных нарушений, которые здесь были допущены и которым сразу не была дана оценка", - сказал зампред СПЧ Евгений Бобров. Он выразил надежду, что "и в других подобный ситуациях будут приниматься правильные решения".

Глава СПЧ Михаил Федотов

"Это общая победа, это победа гражданского общества, это победа надзорных органов, это победа здравого смысла, это победа закона", - сказал Федотов, которого цитирует официальный сайт СПЧ.