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Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Реакция на освобождение Голунова

Прекращение уголовного дела журналиста приветствовали общественные организации и отдельные граждане

Реакция на освобождение Голунова
Иван Голунов в Никулинском суде
Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что журналиста Ивана Голунова освободят от ответственности за недоказанностью вины. Его освобождают из-под домашнего ареста. Задержавших его полицейских на время проверки отстранили от работы. Прекращение уголовного дела журналиста приветствуют те, кто раньше выступал в его поддержку.

Совет по правам человека при президенте

"Совет приветствует это решение - с учетом очевидных нарушений, которые здесь были допущены и которым сразу не была дана оценка", - сказал зампред СПЧ Евгений Бобров. Он выразил надежду, что "и в других подобный ситуациях будут приниматься правильные решения".

Глава СПЧ Михаил Федотов

"Это общая победа, это победа гражданского общества, это победа надзорных органов, это победа здравого смысла, это победа закона", - сказал Федотов, которого цитирует официальный сайт СПЧ.

"Мы убеждены в том, что это не должно стать точкой в данной истории, потому что те, кто виновен в этом издевательстве над законом, должны предстать перед судом", - добавил глава Совета.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев

"Можно только поприветствовать это решение. Я думаю, что оно очень важное для самоощущения гражданского общества и солидарности российских журналистов", - сказал Соловьев "Интерфаксу".

Представитель МИД России Мария Захарова

"Лучший день. До слез. Счастье", - написала Захарова в фейсбуке.

Член СПЧ, глава союза журналистов Москвы, главный редактор "МК" Павел Гусев

"Единство журналистов и зрелость гражданского общества смогли остановить этот беспредел отдельных силовиков, которые, к сожалению, устроили то, что вообще уму непостижимо и для чего это нужно было", - сказал Гусев "Интерфаксу".

"Я думаю, что это обернется большим разбором в силовых структурах с теми, кто устроил эту провокацию", - добавил он.

Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов

"Очень хорошо. Они готовы вот так вот фабриковать дела и ломать судьбы. Они — это не отдельные "правоохранители", это система. И зевотное молчание коллег-депутатов — тоже система. При немного другом раскладе — закатали бы парня при общем безучастии.

Так прямо сейчас коллективно молчат (а кто и злорадствует) по поводу ещё множества других диких и подлых расправ", - написал он в фейсбуке.

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова

"Законность все-таки восторжествовала. Это решение свидетельствует, что диалог власти, гражданского общества и правозащитников существует", - сказала омбудсмен "Интерфаксу".

Сенатор Франц Клинцевич, глава комитета по обороне и безопасности Совфеда

"Исходя из того, что сказал Колокольцев (глава МВД РФ Владимир Колокольцев - ИФ), значит люди, которые затеяли эту всю возню, будут нести уголовную ответственность, потому что до этого заявлялось немножко другое, и общественность дезинформировалась", - сказал Клинцевич "Интерфаксу".

Он считает, что в Следственном комитете досконально разберутся в произошедшем, "дадут объективную оценку и представят материалы всем". "Без суда это дело не обойдется, я в этом абсолютно убежден", - сказал сенатор.

Зампред Общественной палаты Москвы, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов

"На разных уровнях власти, начиная от московской и до министра внутренних дел, были услышаны аргументы, что это дело содержит очень много неясного, скажем мягко. Эти аргументы были услышаны и от тех, кто выступал в защиту публично, и от тех, кто встречался в кабинетах", - сказал Венедиктов "Интерфаксу".

Он считает, что решение о прекращении уголовного преследования Голунова было "как юридическое, так и политическое".

"Потому что обвинение в сбыте или хранении наркотиков в нашей стране - это очень тяжелое обвинение. Для того чтобы отменить не только меру пресечения, но и снять уголовное обвинение, нужны были очень весомые аргументы, - объяснил он. - И власть это услышала - не просто так ведь следователь снял это обвинение, а не суд, то есть правоохранительные органы".

"И это очень хорошо, потому что вменяемость власти - это одно из составляющих правильного общества - когда власть признает ошибки свои, ошибки правоохранительных органов и их исправляет", - добавил он.

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти

"Справедливость восторжествовала! Беспрецедентное в последнее время проявление журналистской солидарности, объединение гражданских сил всей страны сыграли в этом огромную роль. Сейчас призываем соответствующие органы провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных, чтобы подобное больше не повторялось", - говорится в заявлении на сайте союза за подписью его председателя Людмилы Фомичевой.

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