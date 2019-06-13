В Думе предложили повысить до 2 млн руб. штрафы за повторные нарушения мессенджеров

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, который предлагает ввести штраф до 2 млн рублей за повторное нарушение мессенджерами требований законодательства о информационных технологиях, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

КоАП предлагается дополнить новой нормой о наказании за повторное "неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации обязанностей".

Штраф предлагается установить на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до двух миллионов рублей.

В настоящее время установлены штрафы на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. Повышенного штрафа за повторное правонарушение не предусмотрены.