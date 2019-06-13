Нарушения при хранении персональных данных россиян будут карать штрафом до 18 млн рублей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Внесенный в Госдуму законопроект предлагает карать нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных штрафом до 18 млн рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом, внесенным группой депутатов-единороссов, КоАП предлагается дополнить новой нормой, в соответствии с которой устанавливаются штрафы за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Подобное нарушение будет наказываться административным штрафом: для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; для юридических лиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.

Повторное такое правонарушение предлагается наказываться штрафом для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей; для юридических лиц - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.

Претензии к Facebook и Twitter

Роскомнадзор в конце декабря 2018 года направлял Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ. Однако ответы компаний, по словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, "не содержали конкретной информации о локализации или о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет".

Позже в отношении компаний были составлены административные протоколы по статье 19.7 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление сведений, представление которых предусмотрено законом). Наказание за данное правонарушение предусматривает для юридических лиц штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Мировой участок Таганского района Москвы 5 апреля оштрафовал компанию Twitter на 3 тыс. руб., а 12 апреля - Facebook на ту же сумму. Представитель последней в суд так и не явился.

За нарушение данного закона в России уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации сетью Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года.

Закон о локализации данных

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Он предусматривает штрафные санкции за невыполнение этого требования, а также дает Роскомнадзору полномочия по блокировке доступа к сервисам-нарушителям в судебном порядке.