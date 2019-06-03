В "китовую тюрьму" в Приморье начали водить детские экскурсии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экскурсия для детей прошла в вольерах бухты Средняя, называемых "китовой тюрьмой", несмотря на решение международных и российских ученых и Минприроды о возвращении сотни косаток и белух в естественную среду обитания.

"В воскресенье я видела, как к воротам "китовой тюрьмы" подъехал большой автобус и более десяти машин, из которых вышло около 100 взрослых и детей. Из разговора со взрослыми я узнала, что это детский сад из Находки. Они прошли на территорию "китовой тюрьмы". На заборе у ворот было объявление об экскурсии", - сообщила агентству "Интерфакс" зоозащитница Нина Зырянова.

В подтверждение своих слов она предоставила видеосъемку, как группа детей и взрослых выходят из автобуса, заходят на территорию "китовой тюрьмы". На фотографиях, предоставленных зоозащитницей, плакаты, анонсирующие темы экскурсий: "Обзорная экскурсия-лекция о жизни морских млекопитающих в неволе", "Экскурсия лекция: обитатели морей - белухи и косатки".

"Это подтверждает, что в "китовой тюрьме" не проводят обещанную реадаптацию косаток и белух, а, значит, не готовят их к выпуску на свободу", - отметила Зырянова.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

Сообщалось, что в настоящее время ведется подготовка к тому, чтобы отпустить этих китов. Решение о выпуске было принято в Минприроды, основываясь на рекомендациях международных и российских ученых.