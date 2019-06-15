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Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.

"Сегодня в 20.26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" в Бобровском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в строну Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter, в результате которого 8 человек погибли и 2 пострадали, из них 10-летняя девочка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

В свою очередь в ГИБДД РФ также сообщили, что авария в Воронежской области, в которой восемь человек погибли и пострадал несовершеннолетний ребенок произошла при выезде легкового автомобиля на встречную полосу для обгона.

"На 58 км автодороги "Воронеж - Луганск" автомобиль Ford Focus при обгоне выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд разрешен), и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомобиля "Volkswagen Transporter",- сказали в ГИБДД.

В результате ДТП, по данным ведомства, водитель и пассажир Ford Focus, а также водитель и пять пассажиров Volkswagen Transporter погибли, еще один несовершеннолетний пассажир автомобиля "Volkswagen Transporter" получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Россия Воронеж

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