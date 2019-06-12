Шесть машин столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД Москвы.

"В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы", - сказали в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, на месте работают сотрудники ведомства.

В настоящий момент движение восстановлено.