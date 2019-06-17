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Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

76-летнему Юрию Ошерову потребовалась госпитализация

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму. Это произошло 17 июня "во время рабочего процесса", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального Минкультуры Ирина Спешилова.

Ему потребовалась госпитализация. Врачи обследуют 76-летнего Ошерова и оказывают ему всю необходимую помощь, сказал агентствупресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов.

Юрий Ошеров был главным режиссером Саратовского ТЮЗА с 1996 по 2007 годы. Сейчас он является художественным руководителем театра.

Саратов ТЮЗ Юрий Ошеров

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