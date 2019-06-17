Информация о госпитализации главы СТД Калягина и директора "Ленкома" не подтвердилась

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Народный артист России и глава Союза театральных деятелей Александр Калягин и директор театра "Ленком" Марка Варшавер не госпитализированы, а проходят плановые обследования.

"Он (Калягин - ИФ) проходил плановое обследование в больнице. Так что все с ним в порядке", - сказала"Интерфаксу" пресс-секретарь главы СТД.

Ранее в СМИ появилась информация, что Калягин был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Между в "Ленкоме" также опровергли информацию СМИ о госпитализации директора театра Марка Варшавера. "С ним все хорошо. Он поехал в клинику на плановое обследование", - сообщил "Интерфаксу" заместитель директора театра Сергей Вольтер.