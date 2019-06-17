Поиск

Информация о госпитализации главы СТД Калягина и директора "Ленкома" не подтвердилась

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Народный артист России и глава Союза театральных деятелей Александр Калягин и директор театра "Ленком" Марка Варшавер не госпитализированы, а проходят плановые обследования.

"Он (Калягин - ИФ) проходил плановое обследование в больнице. Так что все с ним в порядке", - сказала"Интерфаксу" пресс-секретарь главы СТД.

Ранее в СМИ появилась информация, что Калягин был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Между в "Ленкоме" также опровергли информацию СМИ о госпитализации директора театра Марка Варшавера. "С ним все хорошо. Он поехал в клинику на плановое обследование", - сообщил "Интерфаксу" заместитель директора театра Сергей Вольтер.

Александр Калягин Марк Варшавер

Новости

В музее "Гараж" пройдет московская премьера фильма Балагова "Дылда"

Режиссер Борис Акопов получил Гран-при "Кинотавра" за фильм "Бык"

Режиссер Борис Акопов получил Гран-при "Кинотавра" за фильм "Бык"

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Педро Альмодовар получит почетного "Золотого льва" в Венеции

Педро Альмодовар получит почетного "Золотого льва" в Венеции

В Мексике нашли, возможно, единственную в мире запись голоса Фриды Кало

В Мексике нашли, возможно, единственную в мире запись голоса Фриды Кало

Любимым мультфильмом россиян оказался "Ну, погоди!"

Любимым мультфильмом россиян оказался "Ну, погоди!"

В Минкультуры пригласили директора театра Образцова из-за конфликта в коллективе

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Собор Саграда-Фамилия получил разрешение на строительство спустя 137 лет

Собор Саграда-Фамилия получил разрешение на строительство спустя 137 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');