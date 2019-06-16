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В "Современнике" объяснили госпитализацию Волчек плановым обследованием

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра "Современник" Галины Волчек находится в больнице на плановом обследовании, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь театра Елена Волкова.

"Она легла на плановое обследование, по договорённости. Так что волнений о ее здоровье нет", - сказала Волкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Волчек госпитализировали и прооперировали в Центре хирургии им. А.В. Вишневского.

Галина Волчек - советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. С 1972 года является художественным руководителем Московского театра "Современник".

Современник

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