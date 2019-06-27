Умер худрук Саратовского ТЮЗа, получивший травмы при падении в оркестровую яму

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался через десять дней после падения в оркестровую яму, сообщили в четверг "Интерфаксу" в региональном Минкультуры.

"Ошеров ушел из жизни на 77-м году. О дате и времени похорон будет сообщено позже", - сказал собеседник агентства

17 июня во время работы в театре худрук упал в оркестровую яму. Ошеров в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу.

Ошеров с 1996 по 2007 год являлся главным режиссером Саратовского ТЮЗа, позже стал художественным руководителем театра.