Пилоты сгоревшего в "Шереметьево" SSJ 100 отстранены от полетов из-за стресса

Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пилоты лайнера Superjet-100 "Аэрофлота", потерпевшего катастрофу в "Шереметьево", временно прекратили пилотировать самолеты национального авиаперевозчика, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пока командир и второй пилот не поднимаются в небо и не выполняют полеты. Они испытали сильный стресс. Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал", - сказал источник.

Перспективы возвращения пилотов аварийного лайнера за штурвал пока не определены. "Им предстоит пройти курс лечения, восстановления. Пока преждевременно говорить о том, смогут ли они вернуться за штурвал и когда это произойдет", - сказал источник.

Между тем расследование катастрофы, которое проводит Межгосударственный авиационный комитет, может занять не менее года, сообщил собеседник агентства. "В этот период предстоит выполнить дополнительные экспертизы, изучить материалы и обстоятельства произошедшего, проанализировать записи бортовых самописцев, биографии и компетенции пилотов, показания пассажиров и членов экипажа, построить модель катастрофы", - сказал он.

Промежуточный отчет о катастрофе был опубликован 14 июня. Он не содержит указаний на неполадки техники, кроме отключения автопилота и связи из-за попадания молнии. В документе также нет прямых указаний на ошибки пилотов в качестве причин авиапроисшествия.

Авиакатастрофа

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб при пожаре на борту самолета.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, и от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), информация с них расшифрована.

Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).