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Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"

Одного уволили, второму объявили выговор

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевский. Он опубликовал в фейсбуке фотографию ответа министерства на его запрос.

Оба капитана были сотрудниками линейного управления МВД в аэропорту управления на транспорте по Центральному федеральному округу. Запись они сделали вдвоем, потом один из них переслал ее друзьям через WhatsApp, говорится в документе.

По итогам проверки в МВД решили, что в действиях полицейских не было административного правонарушения или преступления, но этот поступок не соответствовал требованиям к профессиональному поведению полиции и нравственно-этическим основам служебной деятельности. Одного из полицейских уволили, второму объявили выговор.

Самолет "Аэрофлота" SSJ 100, вылетевший 5 мая из "Шереметьево" в Мурманск, вернулся в Москву, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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МВД Шереметьево ssj-100 Аэрофлот

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