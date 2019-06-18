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Что произошло за день: вторник, 18 июня

Приостановление действия ДРСМД, обезвоживание Ангелы Меркель и рост населения планеты

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД. Документ предоставляет президенту право принять решение о возобновлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

- Дмитрий Медведев предложил заменить детские пособия в 50 рублей на адресную помощь нуждающимся. По словам премьера, нынешние выплаты "вызывают у людей только недоумение и обиду". В свою очередь Минтруд предложил сократить расходы бюджета на маткапитал на 38 млрд рублей. Правовые основы его получения не изменятся, его будут получать все, кто имеет на него право.

- Население Земли вырастет до 9,7 млрд человек к 2050 году, прогнозирует ООН. По оптимистичному прогнозу, население России к 2050 году увеличится до 147,3 млн человек. Пессимистичный прогноз предусматривает падение до 124,6 млн человек к середине века.

- В Москве был избит исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. В полиции, не назвали пострадавшего, но уточнили, что 17 июня неизвестный подбежал к мужчине и несколько раз ударил его, после чего скрылся.

- Экс-президент УЕФА Мишель Платини задержан во Франции. Сначала сообщалось, что чиновник был арестован, но затем появилась информация, что Платини был доставлен в полицию, чтобы дать показания по делу о выборах Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира-2022 года

- Ангела Меркель плохо себя почувствовала во время встречи с Владимиром Зеленским. Канцлер Германии заявила, что выпила три стакана воды и ей стало лучше. Во время встречи в Берлине было +30 градусов, СМИ распространили кадры того, как Меркель начала сильно дрожать в момент исполнения гимнов.

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