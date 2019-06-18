В Москве был избит исполнительный директор Фонда кино Тельнов

Вячеслав Тельнов Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московская полиция расследует нападение неизвестного на мужчину, который, по данным СМИ, является исполнительным директором Фонда кино Вячеславом Тельновым.

"17 июня в отдел полиции поступило сообщение, что неизвестный подбежал к мужчине и несколько раз ударил его, после чего скрылся", - сказали "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка полиции.

Там отметили, что после нападения мужчина обратился в медицинское учреждение и был отпущен после оказания помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), личности скрывшихся людей устанавливается.

Тельнов был назначен на должность исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в ноябре 2018 года.

Фонд кино был основан в январе 1995 года, его учредителем является правительство. Фонд ежегодно распределяет более 3 млрд руб. на поддержку отечественных фильмов.