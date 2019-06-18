Медведев предложил заменить детские пособия в 50 руб. на адресную помощь нуждающимся

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Фото: ТАСС, Астафьев Александр

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает увеличить пособия на детей от полутора до трех лет с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе, но выделять их только нуждающимся семьям, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев на совещании по реформированию системы выплат по уходу за ребенком.

Медведев напомнил, что "историческое пособие" в размере 50 рублей ввели в 1994 году в качестве временной меры. С тех пор сумма выплат ни разу не индексировалась, и ее размер, по словам российского премьера, "вызывает у людей только недоумение и обиду".

"Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета", - рассказал Медведев.

По его словам, более половины многодетных семей по официальным данным находятся за чертой бедности, а по данным Минтруда доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина. В связи с этим премьер предлагает выделять помощь не "всем понемногу, зато поровну", а в адекватном объеме и "с учетом реальной нуждаемости".

"Предложения, которые сегодня представлены, предполагают введение именно адресной системы выплат и предполагают довольно значительное увеличение сумм этих пособий, но при этом возрастут и расходы бюджета на эти цели", - сказал глава правительства.

Также он пообещал, что соответствующие предложения обсудят на совещании во вторник, об итогах которого он доложит президенту. Медведев отметил, что механизм выплат еще предстоит определить, чтобы они были эффективными и не создавали проблем регионам.

По данным на 27 декабря 2018 года, в третьем квартале величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ составляла 11 тыс. 310 рублей, пенсионеров - 8 тыс. 615 рублей, для детей - 10 тыс. 302 рубля. Однако от региона к региону эти цифры различаются: так, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения составлял на тот же период 18 тыс. 580 рублей, на Камчатке - 20 тыс. 615 рублей, а в Белгородской области - 8 тыс. 914 рублей. При этом прожиточный минимум на ребенка в любом регионе составляет несколько тысяч рублей.