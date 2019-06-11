Глава Дагестана не нашел нарушений в установлении Чечней своего знака под Кизляром

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что договоренность по определению административных границ между республиками не нарушена чеченской стороной, поставившей свои дорожные знаки в Шелковском районе близ Кизляра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

В соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как группа молодых людей снимает указательный знак "Чеченская Республика - Шелковской район", установленный властями Чечни на административной границе с Дагестаном в районе города Кизляр. По их мнению, этот знак был установлен на территории Дагестана.

"У нас есть двусторонняя структура (по определению административной границы между республиками - ИФ), но пока мы решили приостановить процесс установления границы. Если посмотреть формально, то договоренность не нарушена: чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории", - привел собеседник агентства слова Васильева, сказанные им в ходе рабочего совещания с руководителями органов госвласти региона во вторник.

"Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе - как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке, ну а в многостороннем порядке - это когда наступит время, будем советоваться, определяться, проводить сходы", - заявил Васильев.

Он подчеркнул, что не позволит раскачивать ситуацию в чьих-либо интересах и назвал произошедшее "спекуляцией на узких темах".

В соцсетях также появились кадры встречи представителей властей обеих республик. Со стороны Дагестана прибыла делегация во главе с руководителем администрации правительства Владимиром Ивановым, со стороны Чечни - делегация во главе с руководителем чеченского парламента Магомедом Даудовым. Стороны встретились на месте, где был снесен, а потом вновь поставлен этот знак.