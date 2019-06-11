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Москалькова заявила, что женщин в тюрьме не стоит наказывать так строго, как мужчин

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Для женщин, попавших в места лишения свободы не должно быть таких строгих наказаний, как для мужчин, заявила в интервью "Российской газете" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, опубликованном во вторник.

"Я считаю, что действительно для женщин не должно быть таких суровых наказаний, как для мужчин. А если у нее есть положительные характеристики, ее надо отпускать к ребенку вне колонии. А после выхода из мест заключения создавать реальные, а не бумажные гарантии и стандарты ее возвращения в общество", - сказала Москалькова.

Она отметила, что "женщина в местах лишения свободы - это очень острый вопрос. 45143 женщины (по данным на 1 января 2019 года) находятся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а в 13 домах ребенка при женских колониях проживают 484 ребенка".

"Ну и конечно, у нас очень остро стоит вопрос социальной адаптации освободившихся из мест лишения свободы женщин, их ресоциализации. К сожалению, у нас до сих пор не учреждена и служба пробации с целью оказания помощи условно-досрочно освободившимся женщинам", - сказала Москалькова.

Татьяна Москалькова

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