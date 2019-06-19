Госдума сформировала свою часть делегации РФ в ПАСЕ

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет Государственной Думы на заседании в среду утвердил думскую часть делегации российского парламента на июньскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания в ПАСЕ или, как она официально называется, депутации Государственной Думы.(...) Был одобрен список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня в составе 11 депутатов. Среди них - Петр Толстой, Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя и ваш покорный слуга", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что заявка на подтверждение полномочий российской делегации будет подаваться исходя из результатов голосования по резолюции к докладу Петры де Суттер и по поправкам об ограничении санкционного механизма ПАСЕ.

"Если рекомендации регламентного комитета будут приняты без изъятий и, следовательно, будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы", - сказал Слуцкий.

Он также отметил, что в соответствии с правилами делегация формируется из 11 представителей и 11 заместителей. В соответствии с межфракционным квотным принципом от фракции "Единая Россия" были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ и два - от "Справедливой России".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что руководителем делегации предлагается назначить вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Делегация, по его словам, может вернуться в ПАСЕ только после принятия Ассамблеей антидискриминационной резолюции; но в случае каких-либо изъятий полномочий российской делегации, парламентарии покинут ПАСЕ.

По его словам, в парламенте РФ рассматриваются два сценария дальнейшего развития событий.

"Первый вариант, когда 24 июня ПАСЕ примет резолюцию об исключении возможности ограничивать какие-либо делегации в праве голосовать, выступать и принимать участие в работе ПАСЕ", - сказал Володин. Именно такое предложение выдвинул ещё 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер, добавил председатель Госдумы.

В случае принятия Ассамблеей этой резолюции полностью, до конца дня 24 июня парламент РФ официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ и 25 июня войдет в зал заседаний ПАСЕ, сказал он.

Именно 25 июня, как отметил Володин, в ПАСЕ начинается рассмотрение подтверждения полномочий делегаций. Председатель Госдумы не исключил, что "наверняка будут попытки по изъятию каких-либо полномочий для делегации парламента РФ", например, право входить в руководящие органы ПАСЕ.

Володин разъяснил, что если полномочия российской делегации будут подтверждены без каких-либо малейших изъятий, 26 июня делегация парламента РФ будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы - это "позитивный сценарий".

Вместе с тем Володин не исключил и альтернативный вариант развития событий.

"Когда мы с Валентиной Матвиенко (председателем Совета Федерации - ИФ), будем подписывать заявку для участия в Парламентской Ассамблее, мы обязательно в этой заявке оговорим, что если наша делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ", - сказал Володин.

Он добавил, что "если полномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегация РФ покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ".

По словам Володина, в такой ситуации было важно в консультациях с руководством ПАСЕ добиться, чтобы вопрос об обсуждении полномочий российской делегации, был вынесен в повестку до вопроса о выборах генерального секретаря Совета Европы. "Для нас важно участвовать в работе ПАСЕ, но на равных правах", - сказал председатель Госдумы.

Он, кроме того, обратил внимание, что "выход из ПАСЕ влечет за собой выход из Совета Европы".

Также лишь после того, как будут подтверждены права делегации РФ, будет обсуждаться вопрос об уплате взноса в Совета Европы, который Россия не платит до настоящего момента в связи с тем, что не принимает участие в работе Ассамблеи, сказал Володин.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации.

В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.