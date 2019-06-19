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Что произошло за день: среда, 19 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следствие по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком назвало подозреваемых. Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения в отношении россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко. Просить об экстрадиции фигурантов не будут, однако Нидерланды направят запрос в Россию с требованием допросить подозреваемых. Слушания по делу начнутся 9 марта 2020 года. Гиркин и Дубинский уже отказались давать показания.

- Госдума сформировала делегацию для участия в июньской сессии ПАСЕ. Участие 11 депутатов, а также делегации от Совета Федерации зависит о того, каковы будут итоги голосования по поправкам об ограничении санкционного механизма.

- В Промсвязьбанке заявили об исчезновении из музея Алексея Ананьева арестованных картин. Там сообщили, что из хранилища Института русского реалистического искусства пропали полотна Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки и Александра Герасимова. В ИРРИ заявили, что коллекция больше не принадлежит экс-совладельцу Промсвязьбанка, а приставам показали все картины, не считая тех, что участвуют во временных внешних проектах. В Минкультуры решили не вмешиваться в ситуацию.

- Жена отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова выдвинула свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму. Надежда Квачкова подала документы в качестве самовыдвиженца по 42-му избирательному округу (районы Дорогомилово, Раменки и часть Фили-Давыдково).

- Потери экономики от больничных в 2018 году оценили в 223 миллиарда рублей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что речь идет о случаях болезни россиян, которых можно было избежать. Она подчеркнула, что сумма потерь эквивалентна нескольким бюджетам регионов России.

- В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. Полиция рассматривает версии несчастного случая при чистке оружия и предумышленного убийства.

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