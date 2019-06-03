Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.

"Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее - Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию", - говорится в заявлении, распространенном организацией.

В нем отмечается, что эти страны должны "предоставить документы во время июньской сессии 2019 года (для участия в сессии - ИФ)".

Ожидается, что одобренный в понедельник проект резолюции будет рассмотрен 24 июня в Страсбурге на пленарной сессии Ассамблеи.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.