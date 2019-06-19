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Калининградец устроил в многоэтажке мастерскую по извлечению взрывчатки из мин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде задержали ранее судимого местного жителя, торговавшего взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии во вторник.

"Мужчина был задержан сразу после факта продажи разрывных зарядов, состоящих из полутора килограмм взрывчатого вещества каждый, добытых им из двух немецких противотанковых гранатометов "Фаустпатрон", - говорится в сообщении.

Как было установлено, он находил на местах сражений времен Великой Отечественной войны снаряды и мины, извлекал из них взрывчатые вещества, а затем продавал их.

"По месту жительства подозреваемого были проведены обыски, обнаружены и изъяты части для изготовления огнестрельного оружия, оружейные стволы с затворами, приклады с цевьем, ударники, патроны и капсюли. Также были найдены корпуса от "Фаустпатрона" со следами боевого заряда", - отмечает пресс-служба.

Мастерскую по извлечению мощных взрывчатых веществ из боеприпасов он устроил в подвале многоквартирного дома по месту жительства.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.

Калининград

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