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Адвокаты арестованных фигурантов дела Калви сообщили об отсутствии у них проблем с жильем

Путин говорил на ПМЭФ, что у некоторых из них нет дома в России и им негде отбывать домашний арест

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - У четырех фигурантов дела фонда Baring Vostok, которые четыре месяца находятся в СИЗО, нет проблем с жильем и им есть где отбывать домашний арест. Об этом следствию заявили их адвокаты и приложили соответствующие документы, рассказал "Интерфаксу" представитель инвестфонда.

Под арестом остаются представители Baring Vostok Филипп Дельпаль (гражданин Франции), Иван Зюзин, Вадим Абгарян и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров. Основателя фонда, гражданина США Майкла Калви и еще одного фигуранта дела в апреле перевели под домашний арест.

На ПМЭФ президент Владимир Путин, отвечая на вопрос об избирательном отношении к фигурантам дела, сказал, что некоторых нельзя отпустить под домашний арест, поскольку у них в России нет жилья. "Что касается вопроса, что кого-то выпустили под домашний арест, а кого-то нет, - мне еще французские друзья говорили, что у кого-то есть дом в Москве, а у кого-то нет", - отметил он.

Направленные следствию документы подтверждают, в частности, что Дельпаль вместе с семьей жил и может и дальше проживать на постоянной основе в России на законном основании.

Представитель инвестфонда выразил надежду, что следствие учтет эти данные и скоро фигурантам дела изменят меру пресечения.

13 июня бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил председателя СКР Александра Бастрыкина рассмотреть возможность перевести Дельпаля под домашний арест.

Фигурантов дела обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". В Baring Vostok уголовное дело связывают с внутрикорпоративным конфликтом акционеров банка.

Майкл Калви ПМЭФ Baring Vostok Владимир Путин Борис Титов Филипп Дельпаль

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