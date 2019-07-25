Иностранные бизнесмены заступились за арестованного по делу Baring Vostok Филипа Дельпаля

Продление ему ареста вызывает обеспокоенность делового сообщества, говорится в их заявлении

Партнер инвестфонда Baring Vostok по финансовому сектору Филипп Дельпал в Басманном суде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Продление ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok гражданину Франции Филиппу Дельпалю "вновь вызывает непонимание и обеспокоенность делового сообщества", говорится в совместном заявлении Франко-российской торгово-промышленной палаты и Советников по внешней торговле Франции (CCEF).

Авторы открытого обращения указали, что с момента задержания Дельпаль "убедительно доказывает свою невиновность и заслуживает справедливого обращения, по меньшей мере, переведения под домашний арест на время следствия". Они выразили надежду, что апелляция на продление ему ареста до 13 октября будет рассмотрена "в кратчайшие сроки" и выразили солидарность с ним, с его семьей и всеми фигурантами дела.

Бизнес-организации отметили, что Дельпаль находится под стражей с 14 февраля и с того момента лишен права на посещения семьей. 9 июля суд рассматривал вопрос о продлении ему ареста в присутствии посла Сильви Берман. Авторы послания отметили "крайне неудовлетворительное" качество перевода на слушаниях и то, что суд отклонил просьбу Дельпаля пригласить дополнительного переводчика.

Заявление этих двух торговых организаций поддержали Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата в России, Российско-германская внешнеторговая палата и Финско-российская торговая палата.

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года. Кроме Дельпаля, по нему проходят основатель и старший партнер Baring Vostok, Майкл Калви, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Двое из них - иностранные граждане.

15 и 16 февраля Басманный суд арестовал всех шестерых, в апреле Калви и Кордичев были переведены под домашний арест. Кордичев - единственный фигурант дела, который на допросе давал признательные показания.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей. Дело на них завели по жалобе акционера банка Шерзода Юсупова. Он утверждает, что в 2017 году его обманули при голосовании по одной из сделок. В Baring Vostok наставают, что дело сводится к внутрикорпоративному конфликту акционеров "Восточного", Юсупов это отрицает.

В начале июня, на ПМЭФ президент Владимир Путин, отвечая на вопрос об избирательном отношении к фигурантам дела, сказал, что некоторых нельзя отпустить под домашний арест, поскольку у них в России нет жилья. "Что касается вопроса, что кого-то выпустили под домашний арест, а кого-то нет, - мне еще французские друзья говорили, что у кого-то есть дом в Москве, а у кого-то нет", - отметил он.

После этого защита Дельпаля сообщила следствию, что у него есть жилье в Москве и ему есть где отбывать домашний арест, и приложили к ходатайству документы. Несмотря на это суд оставил его под стражей.