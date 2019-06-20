Экс-глава ДНР назвал фейком разговор с Сурковым, приведенный следствием по делу МН17

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай отрицает подлинность аудиозаписи разговора с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая приводится в материалах расследования о крушении малайзийского "Боинга".

"Ни о какой подлинности тут и речи быть не может. Конечно, запись разговора не подлинная. Ничего такого не было, это фейк", - заявил Бородай "Интерфаксу".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Совместную следственную группу (JIT, ССГ) сообщили о перехвате разговора между Бородаем и Сурковым, который якобы состоялся 11 июля 2014 года. На записи обсуждается оказание дополнительной военной помощи ополченцам Донбасса.

"Боинг-777" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная совместная следственная группа в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".

МИД РФ заявил, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ" и "опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса". "Тем не менее, РФ и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.