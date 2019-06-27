В ДНР сообщили, что группа журналистов из РФ и США попала под обстрел

Журналисты успели укрыться в безопасном месте, никто не пострадал

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Группа журналистов из России и США попала под обстрел вблизи поселка Александровка в Донбассе, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Около 18:00 группа журналистов возвращалась из Александровки, где они фиксировали последствия вчерашнего обстрела по адресу Шевченко 51, и попала под миномётный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал он.

В состав входили представители СМИ России и США, а также ДНР. "К счастью, группа успела укрыться в безопасном месте, пострадавших нет", - сказал представитель ДНР.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в составе группы находился фотокорреспондент и несколько журналистов.

"Наш фотокор и еще несколько журналистов попали под минометный обстрел украинских силовиков на окраине Донецка. Все целы. Журналисты считают, что их обстреляли намеренно", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.