Путин раскритиковал Зеленского за отказ говорить с сепаратистами

Продолжение блокады Донбасса он назвал нарушением минских соглашений

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин удивлен словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не собирается разговаривать с сепаратистами - представителями самопровозглашенных республик Донбасса. "А как тогда решать эту проблему?" - спросил Путин на "прямой линии".

Он повторил, что считает Зеленского талантливым артистом и помнит его выступления в российском КВН в 2000-х годах. По его мнению, главе Украины пора понять, что он уже находится "не в комедии, а в трагедии".

Несмотря на предвыборные обещания прекратить блокаду Донбасса позиции сепаратистов со стороны ВСУ усилились, заявил Путин. Он также констатировал нарушение минских соглашений, которые предусматривают прекращение блокады и восстановление хозяйственных связей с этими регионами Донбасса.



На вопрос о возможности восстановить российско-украинские отношения президент ответил, что для этого нужна воля Киева.