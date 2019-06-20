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Путин раскритиковал Зеленского за отказ говорить с сепаратистами

Продолжение блокады Донбасса он назвал нарушением минских соглашений

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин удивлен словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не собирается разговаривать с сепаратистами - представителями самопровозглашенных республик Донбасса. "А как тогда решать эту проблему?" - спросил Путин на "прямой линии".

Он повторил, что считает Зеленского талантливым артистом и помнит его выступления в российском КВН в 2000-х годах. По его мнению, главе Украины пора понять, что он уже находится "не в комедии, а в трагедии".

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Несмотря на предвыборные обещания прекратить блокаду Донбасса позиции сепаратистов со стороны ВСУ усилились, заявил Путин. Он также констатировал нарушение минских соглашений, которые предусматривают прекращение блокады и восстановление хозяйственных связей с этими регионами Донбасса.

На вопрос о возможности восстановить российско-украинские отношения президент ответил, что для этого нужна воля Киева.

Владимир Путин Владимир Зеленский Украина Донбасс

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