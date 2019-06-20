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Косаток из "китовой тюрьмы" начали перегружать в грузовики

Очевидец видел погрузку двух животных в фуры

Косаток из "китовой тюрьмы" начали перегружать в грузовики
Подготовка к выпуску на волю косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя. Двух косаток перегрузили в фуры, рассказал "Интерфаксу" очевидец.

К базе подъехали машины полиции, добавил он.

Ранее 20 июня пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр) сообщила, что началась подготовка к выпуску животных в естественную среду обитания.

Предполагается, что косаток и белух будут везти за 1800 км к месту выпуска в специальных ваннах. Ванные уже доставили к их вольерам. Дорога должна занять шесть суток. В пути животных будут сопровождать тренеры, ученые, ветеринары и обслуживающий персонал. Выпускать их будут группами, в зависимости от уже сложившихся у животных связей. Ученые решили, что оптимальным будет освободить животных в период с июня по октябрь.

На начало весны 2019 года в "китовой тюрьме" было 11 косаток и 87 белух, выловленных в 2018 году в Охотском море. По некоторым данным, отловщики планировали их передать океанариумам, в том числе в Китае.

Приморье косатки белухи Жан-Мишель Кусто

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