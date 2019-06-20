Двух косаток и шесть белух вывезли из "китовой тюрьмы"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Началась транспортировка животных, находящихся в бухте Средняя Приморского края, из "китовой тюрьмы" вывезли двух косаток и шесть белух. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"В бухте Средней начались мероприятия по выпуску косаток в естественную среду обитания в соответствие с программой реадаптации косаток и белух. Первая партия из 2 косаток и 6 белух была погружена на транспорт, выпуск планируется сделать в Охотском море в районе Шантарских островов", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Животные были успешно погружены, и мы рассчитываем, что они будут доставлены в целости и сохранности", - сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин, слова которого приводит пресс-служба.

Как сообщалось ранее, согласно подготовленной ВНИРО программе, научное сопровождение будет осуществляться и в период подготовки, и на пути следования в район выпуска, а также будет вестись мониторинг последующих миграций выпущенных животных.

Уточняется, что это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. По словам руководителя ВНИРО, данный процесс очень трудоемкий и высокотехнологичный, требующий высокой профессиональной подготовки и предельной собранности всех участников. По этой причине присутствие представителей общественности было ограничено.

Выпуск партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях, отметил ответственный секретарь научного консилиума заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков, которого цитирует пресс-служба.

Ученые установят специальные спутниковые метки, чтобы следить за их перемещением после выпуска в естественную среду. В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.

Косатки в неволе

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.

Возбуждены уголовные и административные дела. Минприроды и власти заявили о том, что животных вернут в естественную среду обитания летом после короткой программы реадаптации. Между тем в "китовую тюрьму" водят детские экскурсии, а программа реадаптации, по мнению зоозащитников, не ведется.